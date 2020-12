Bauarbeiter stürzt drei Meter tief: Schwer verletzt

Ein Bauarbeiter ist in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) aus gut drei Metern Höhe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 64-Jährige war mit der Verkleidung einer neuen Maschinenhalle beschäftigt, als er von einer Arbeitsbühne fiel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Wangen im Allgäu

Der Mann landete auf dem gefrorenen Boden. Er wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Wie es zu dem Unfall am Dienstag kam, war zunächst unklar.