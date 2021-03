Bartgeierküken offenbar kurz vor dem Schlüpfen

Ein Bartgeierpaar im Tiergarten der Stadt Nürnberg bekommt voraussichtlich in den nächsten Tagen Nachwuchs. Es werde erwartet, dass in Kürze ein Küken schlüpfe, sagte der Stellvertretende Direktor Jörg Beckmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Sollte alles nach Plan laufen, wird der junge Bartgeier etwa drei Monate nach dem Schlüpfen im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert, zusammen mit zwei weiteren Tieren aus anderen europäischen Zuchtprojekten. Bartgeier wurden in Deutschland vor mehr als 100 Jahren ausgerottet.

12. März 2021 - 17:01 Uhr | dpa

Ein Bartgeier sitzt im Tiergarten in Nürnberg. © Jörg Beckmann/Tiergarten Nürnberg/dpa/Archivbild

Nürnberg/Berchtesgaden Das Bartgeierweibchen in Nürnberg hatte im Januar zwei Eier gelegt, von denen eines nicht befruchtet war. Ein Ei ging kaputt. Der Zoo geht davon aus, dass es das unbefruchtete war. Die Jungtiere sollen in dem Gebiet um den Berg Watzmann im Südosten Bayerns zunächst in einem künstlichen Nest gefüttert werden, bis sie flügge sind. Über Rohre sollen sie das Futter bekommen: rohes Fleisch und zunehmend auch Knochen als Nahrung der erwachsenen Bartgeier. "Wir sind gespannt, ob alles in Nürnberg klappt", sagt Markus Erlwein, Sprecher des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern (LBV), der das Projekt mitträgt. "Wir würden uns freuen, wenn der erste deutsche Bartgeier, der wieder um den Watzmann kreist, aus Franken käme." Woher die anderen beiden Tiere kommen, ist noch nicht ganz klar. "Die Tiere müssen genetisch zueinander passen und etwa gleich alt sein", sagte Beckmann. Eine Studie hatte ergeben, dass sich das Gebiet bei Berchtesgaden gut für die Wiederansiedelung der Vögel eignet. Bartgeier sind mit einer Spannweite von bis zu drei Metern die größten heimischen Vögel. Für Menschen und Vieh sind sie nicht gefährlich: Sie jagen nicht, sondern sind reine Aas- und Knochenfresser. © dpa-infocom, dpa:210312-99-798150/2