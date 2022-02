Bankier gibt älteste Aktie dem Bayerischen Wirtschaftsarchiv

Das bislang älteste bekannte bayerische Wertpapier hat jetzt das Bayerische Wirtschaftsarchiv erhalten: Ein Anteilschein für die Carl-Theodor-Zeche in Penzberg vom 30. September 1797. Archivleiterin Eva Moser sagte am Dienstag, der Bankier Uto Baader habe den wertvollen und sehr gut erhaltenen Bergwerks-Anteilschein nun dem Archiv übergeben.

München

Im Auftrag des Kurfürsten hatte seinerzeit der bayerische Berg- und Münzrat Matthias von Flurl die bayerischen Gebirge auf der Suche nach Bodenschätzen erkundet. 1792 notierte er: "Jenseits der Loysach treffen sich im Benediktbairischen mehrere Flötze von Steinkohlen an." Vier Jahre später öffnete die Steinkohlenzeche in Penzberg. Der 1797 in München ausgestellte Anteilschein des "wohlgebohrnen Herrn Böhm, kurfürstl. Kriegscommissair" ist mit zwei Bergknappen und den Formeln "Mit Gott" und "Glück auf" geschmückt und von Flurl unterschrieben.

Anteilseigner Böhm verpflichtet sich darin, "nicht nur die von Zeit zu Zeit noch erforderlichen Zubussen bergordnungsmäßig zu entrichten; sondern auch selbst durch thätige Mitwirkung zur gemeinsamen Benutzung dieses Brennmaterials beyzutragen". Dafür werde er "auch aller seiner Zeit mit Gottes Segen zu erwartenden Ausbeuten nach Maßgabe der ihm zugeschriebenen Kuxen betheiliget".

Die Zeche war wegen der hohen Transportkosten zunächst nicht rentabel und musste den Betrieb bald wieder einstellen. Mit Beginn der Industrialisierung wurde die Grube wiederbelebt, ans bayerische Eisenbahnnetz angeschlossen und mit der konkurrierenden Miesbacher Steinkohlenzeche fusioniert. In der deutschen Bergbaukrise 1966 war für die Penzberger Kumpel dann Schicht im Schacht. Der 223 Jahre alte Anteilschein gehört nun zur mehr als 4500 Exemplare umfassenden Sammlung historischer Wertpapiere, die Uto Baader dem bei der IHK München beheimateten Bayerischen Wirtschaftsarchiv als Depositum bereits anvertraut hat.