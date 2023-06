Bahnverkehr in Ostbayern nach Gewittern teils eingeschränkt

Nach dem Durchzug einer Gewitterfront sind in Ostbayern mehrere Bahnstrecken vorübergehend gesperrt worden. Wie die Länderbahn am Mittwoch mitteilte, fuhren vor allem wegen umgestürzter Bäume auf mehreren Strecken in der Oberpfalz von 14.00 Uhr an zunächst keine ihrer Züge.

21. Juni 2023 - 17:38 Uhr | dpa

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Regensburg Inzwischen habe das Unternehmen auf allen Strecken mit Ausnahme der Verbindung zwischen Cham und Furth im Wald wieder den Verkehr aufgenommen, teilte die Länderbahn am Nachmittag mit. Es sei aber weiter mit Behinderungen und Verspätungen in Folge der Gewitter zu rechnen. Auch in Nordschwaben und Niederbayern hatten Gewitter am Mittwoch Schäden und Behinderungen verursacht. Polizei und Feuerwehr rückten zu zahlreichen Einsätzen aus. Der Deutsche Wetterdienst rechnete für Donnerstag erneut mit schweren Gewittern über Teilen des Freistaats.