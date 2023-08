Bahnstrecke zwischen Übersee und Traunstein gesperrt

Nach dem Brand eines Bauzuges ist die Strecke München - Rosenheim - Salzburg zwischen Übersee und Traunstein komplett gesperrt worden. Das teilte die Bayrische Regiobahn am Sonntagabend mit. Es müsse mit einer zweitägigen Sperrung gerechnet werden. Bei dem Brand am Nachmittag sei viel Dieselkraftstoff ausgelaufen und in den Boden gelangt. Aus Umweltschutzgründen müsse der Boden nun großflächig ausgehoben werden.

14. August 2023 - 05:48 Uhr | dpa

München/Salzburg Fahrgäste könnten voraussichtlich am Montag nur zwischen München und Rosenheim und zwischen Salzburg und Freilassing mit der BRB fahren. Es werde versucht, in der Früh noch einige Züge bis Prien fahren zu lassen. Fahrgäste werden gebeten, sich auf der Webseite - www.brb.de - vor Fahrtantritt zu informieren.