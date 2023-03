Bahnhofssperrung in Traunstein wegen herrenlosen Koffers

Wegen eines herrenlosen Koffers hat die Polizei am Montagabend den Traunsteiner Bahnhof geräumt und den Zugverkehr für eine Stunde unterbrochen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war Beamten ein verlassener Koffer aufgefallen. Nachdem der Eigentümer sich nicht finden ließ, sperrten die Einsatzkräfte die Bahnhofshalle sowie die Gleise und holten einen Sprengstoffspürhund der bayerischen Landespolizei dazu. Der Hund zeigte den Angaben zufolge "keine Gefahr an" - die Polizei öffnete den Koffer, der sich dabei als leer herausstellte.

07. März 2023 - 11:29 Uhr | dpa

Ein Absperrband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung" ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Traunstein Da es immer mal wieder zu solchen Fällen kommt, appelliert die Bundespolizei an Bahnreisende, das eigene Gepäck niemals unbeaufsichtigt zu lassen.