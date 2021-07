Bahnhof Ansbach nach Fund einer Fliegerbombe gesperrt

Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof Ansbach nach dem Fund einer Fliegerbombe gesperrt. Die Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen, wie die DB am Freitagmorgen via Twitter mitteilte. Die Sperrung sollte im Laufe des Vormittags wieder aufgehoben werden.

09. Juli 2021 - 09:39 Uhr | dpa

