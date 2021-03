Bahn will über zwei Milliarden Euro investieren

Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr in Bayern 2,35 Milliarden Euro in Schieneninfrastruktur und Bahnhöfe investieren. Damit sollen 350 Kilometer Gleise saniert, 360 Weichen modernisiert und 30 Eisenbahnbrücken erneuert werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zudem würden 90 Haltepunkte und Stationen modernisiert. Unter anderem sollen Bahnhöfe wie Augsburg, Ansbach, Donauwörth, Heimstetten, Haßfurt und Poing barrierefrei ausgebaut werden.

15. März 2021 - 11:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug mit Logo steht an der Zentrale der Deutschen Bahn. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

München Weitere größere Projekte im laufenden Jahr sind ein digitales Stellwerk in Donauwörth, der Umbau des Bahnhofs Pfaffenhofen, der Ausbau der Strecke Nürnberg-Ebensfeld und die Arbeiten für die zweite Stammstrecke in München. Bundesweit investiert die Bahn im laufenden Jahr 12,7 Milliarden Euro in die Infrastruktur. "Die Schiene ist ein Herzstück der Klimawende. Deshalb investieren wir so viel wie noch nie und erhöhen das Tempo für die Sanierung und mehr Kapazität im Schienennetz", sagte Infrastruktur-Chef Ronald Pofalla. © dpa-infocom, dpa:210315-99-827983/2