Bahn-Neubau: Vier von fünf Trassen raumverträglich

Die Planungen für eine mögliche neue Bahntrasse im Inntal Richtung Brenner kommen voran. Vier der fünf von der Deutschen Bahn vorgelegten Varianten für eine Trassenführung sind nach Einschätzung der Regierung von Oberbayern raumverträglich, wenngleich mit umfangreichen Maßnahmen an bestimmten Stellen wie Lärmschutz und Tunnelführung. Das ist das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens der Regierung von Oberbayern, das Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW), Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU), Oberbayerns Regierungspräsidentin Maria Els und der Bahn-Konzernbevollmächtigte Klaus-Dieter Josel am Donnerstag in Rosenheim präsentierten.

28. Januar 2021 - 12:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen