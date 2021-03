Bahn: Anschluss bei Verspätung künftig per App melden

Erfahrene Zugfahrer bitten bei Verspätungen schon jetzt den Schaffner, ihre Anschlusszüge warten zu lassen - künftig sollen die Reisenden diese Vormeldung bei der Leitstelle selbst per App vornehmen können. Ein entsprechendes Pilotprojekt soll - europaweit wohl einzigartig - ab Mitte nächsten Jahres bayernweit ausgerollt werden, wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft am Mittwoch in München mitteilte. Dass der Anschlusszug möglichst bitte warten möge, könnten die Kunden dann mit ihrem Smartphone über bereits bestehende Fahrplan-Apps angeben.

17. März 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug steht an der Zentrale der Deutschen Bahn. © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

München Auf dem gleichen Wege erhielten die Kunden nach der Klärung Auskunft, ob und wie lange ihr Anschlusszug warten könne. Das System speist die Information automatisch in die Reisendeninformationssysteme der Deutschen Bahn und anderer Verkehrsunternehmen ein. "So werden auch andere Fahrgäste darüber informiert, ob der Anschlusszug erreicht wird – beispielsweise über Informationsdisplays im Zug", hieß es. Grundsätzlich soll das System später auch etwa für Anschlüsse zu Regionalbussen oder für andere Bundesländer zur Verfügung stehen. © dpa-infocom, dpa:210317-99-861907/2