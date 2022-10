Baggerschaufel beschädigt Auto

Spiegelau

Die Schaufel eines Baggers hat in Niederbayern ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Ein 55 Jahre alter Mann sei an einer Kreuzung in Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) vorbeigefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe der Baggerfahrer den Wagen am Montag übersehen. Die Baggerschaufel traf das Auto seitlich in der Mitte und verpasste ihm eine Delle, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall werde als normaler Verkehrsunfall behandelt, so der Sprecher. Ein Strafverfahren müsse der 32-jährige Baggerfahrer nicht fürchten.