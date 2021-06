Bagger beschädigt Oberleitung: Strecke stundenlang gesperrt

Wegen Schäden an der Oberleitung ist die Bahnstrecke zwischen München und Ingolstadt am Sonntag stundenlang gesperrt worden. Wie eine Bahn-Sprecherin sagte, hatte ein Bagger in Pfaffenhofen an der Ilm die Oberleitung der ICE-Strecke am Sonntagvormittag bei Arbeiten beschädigt. Die Züge fuhren deshalb aus München kommend nur bis Reichertshausen, aus Ingolstadt bis Rohrbach. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Nach Angaben der Sprecherin wurde die Sperrung gegen 15.40 Uhr wieder aufgehoben.

06. Juni 2021 - 16:29 Uhr | dpa

Pfaffenhofen a.d. Ilm © dpa-infocom, dpa:210606-99-883816/2