Badeunfall beim Schwimmkurs: Fünfjähriger schwer verletzt

Ein fünfjähriger Junge ist während des Schwimmkurses in einer Grundschule in Unterfranken schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Kind am Freitag unter Wasser geraten und habe aus dem Schwimmbecken gerettet werden müssen, teilte die Polizei mit.

28. April 2023 - 16:40 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen parkt vor der geöffneten Tür eines Wohnhauses. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Haibach Der Junge sei vor Ort in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) vom Notarzt betreut und dann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dem Badeunfall gekommen war, blieb zunächst unbekannt.