Baby in Müllsack gelegt: Totschlagsprozess gegen Mutter

Eine junge Frau muss sich von Freitag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Bayreuth verantworten, weil sie ihr Baby gleich nach der Geburt umgebracht haben soll. Die damals 19-Jährige soll im vergangenen Juli das Mädchen in einen Müllsack gelegt und im Abfall entsorgt haben. Das Kind starb. Der Frau wird Totschlag vorgeworfen.

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Bayreuth

Die Babyleiche war in dem Ort im Landkreis Bayreuth in einer Mülltonne entdeckt worden. Kurz darauf kam die junge Frau als mutmaßliche Mutter des Kindes in Untersuchungshaft. Es sind zehn Prozesstermine bis Ende April angesetzt.