Autounfall mit sechs Fahrzeugen und fünf Verletzten auf A3

Hengersberg

Bei einen Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 3 zwischen Hengersberg (Landkreis Deggendorf) und Deggendorf sind bisherigen Erkenntnissen zufolge fünf Menschen verletzt worden. Wie es zu dem Unfall in Fahrtrichtung Regensburg kam, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Auch die Anzahl der verletzten Menschen sei bisher nur ein erster Kenntnisstand, ebenso könne man noch keine gesicherte Auskunft über die Schwere der Verletzungen geben. Die A3 in Richtung Regensburg ist einspurig befahrbar.