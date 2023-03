Autotransporter brennt auf A3: Hoher Schaden und Sperrung

Ein Autotransporter ist auf der A3 in Unterfranken nahe Uettingen (Landkreis Würzburg) in Brand geraten. Unter Berufung auf den 55 Jahre alten Fahrer könnte ein Motorplatzer das Feuer am Mittwochmorgen ausgelöst haben, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den Mann demnach mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Uettingen Wie die Polizei weiter mitteilte, entstand bei dem Brand ein Schaden von geschätzt fast 500.000 Euro. Nachdem der Brand gemeldet wurde, stand der Laster mit vier neuen Autos beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Ein Anhänger mit weiteren vier Fahrzeugen konnte laut Polizei zum Großteil gerettet werden. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt blieb für rund fünf Stunden voll gesperrt. Einem Polizeisprecher zufolge war die linke Spur später wieder befahrbar. Der Verkehr staute sich zeitweise bis Heidingsfeld.