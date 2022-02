Autos mit "NSU"-Schrift beschmiert: Staatsschutz ermittelt

Nachdem mehrere Autos in Regensburg mit dem Schriftzug "NSU" beschmiert wurden, ermittelt der Staatsschutz. Es wird derzeit untersucht, ob die Tat politisch motiviert war und Bezug auf die rechtsextreme Terrorgruppe NSU ("Nationalsozialistischer Untergrund") nimmt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Hinweise auf die Täter habe man bisher nicht. Man gehe davon aus, dass die Autos zufällig ausgesucht wurden. Bei den Schmierereien, die in der Nacht auf Dienstag angebracht wurden, seien Schäden von mehreren Tausend Euro entstanden.

02. Februar 2022 - 17:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Regensburg Der NSU ermordete zehn Menschen, verübte Sprengstoffanschläge und beging Raubüberfälle. Fünf der Opfer wurden in Bayern ermordet.