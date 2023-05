Autos krachen an Baumarkt in Oberpfalz zusammen

Pressath

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einem Baumarkt sind drei Frauen in Pressath in der Oberpfalz verletzt worden. Eine 59-Jährige wollte laut Angaben der Polizei am Mittwochvormittag mit ihrem Wagen auf den Parkplatz des Baumarkts fahren. Beim Linksabbiegen übersah sie das entgegenkommende Auto einer 86-Jährigen, die durch den Zusammenprall schwer verletzt wurde. Die 59-Jährige und ihre Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.