Autorin Düzen Tekkal erhält Bildungspreis von Hochschule

Die Autorin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal hat den diesjährigen Bildungspreis der Hochschule Ansbach erhalten. "Düzen ist eine echte Menschenrechtsaktivistin und gleichzeitig ein Vorbild für sehr viele junge Menschen. Quasi ein Role Model", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Freitag in einer Videobotschaft zur Verleihung. "Wir müssen noch viel mehr zur Demokratie ermutigen und für echte Teilhabe an der Demokratie begeistern."

01. Juli 2022 - 15:43 Uhr | dpa

Die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal hält ihre Dankesrede nach der Verleihung des Bildungspreises. © Daniel Löb/dpa