Autohaus steht in Flammen: Vermutlich hoher Schaden

Ein Autohaus im niederbayerischen Ergolding (Landkreis Landshut) ist in Flammen aufgegangen. "Menschen befinden sich nicht im Gebäude", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es waren demnach Flammen und starker Rauch zu sehen. Ob die Autos von dem Feuer betroffen sind, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte gingen aber von einem hohen Schaden aus. Das Feuer wurde am Vormittag gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten an.

11. April 2021 - 11:31 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. © picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa

Ergolding © dpa-infocom, dpa:210411-99-159976/2