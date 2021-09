Autofahrerin prallt gegen Baum und stirbt

Eine Autofahrerin ist in Regensburg gegen einen Baum gefahren und durch den Aufprall gestorben. Die 70-Jährige sei am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. An der Unfallstelle sei sie zunächst reanimiert worden, aber kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Ein Gutachter soll nun helfen, die Unfallursache zu klären.

10. September 2021 - 15:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Regensburg © dpa-infocom, dpa:210910-99-168389/2