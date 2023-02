Autofahrerin mit mehr als drei Promille unterwegs

Die Polizei hat in Ingolstadt eine Autofahrerin mit mehr als drei Promille aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge hatte zuvor die unsichere Fahrweise der 46-Jährigen gemeldet, wie die Polizeiinspektion Ingolstadt am Donnerstag berichtete. Bei der Kontrolle am Mittwoch sei die Frau ausfallend geworden und habe die Beamten mehrfach beleidigt.

02. Februar 2023 - 15:20 Uhr | dpa

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/Symbolbild

Ingolstadt Weil sie sich weiter unkooperativ verhalten und einen ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgt habe, kam sie in Polizeigewahrsam. Der Führerschein der Autofahrerin wurde sichergestellt.