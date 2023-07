Autofahrerin fährt Bub auf Laufrad an: Kind schwer verletzt

Nürnberg

Eine Autofahrerin hat einen Jungen auf einem Laufrad in Nürnberg angefahren und schwer verletzt. Die Frau sei mit ihrem Wagen in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs gewesen, als das Kleinkind mit seinem Laufrad hinter einem geparkten Auto auf die Straße fuhr, teilte die Polizei am Montag mit. Der Junge sei bei dem Unfall am Freitag gestürzt und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelte zu den Hintergründen des Unfalls.