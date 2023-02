Autofahrer zweimal unter Drogeneinfluss gestoppt

Ein Autofahrer ist kurz hintereinander zweimal ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss auf der Autobahn 7 in Unterfranken gestoppt worden. Bei der ersten Kontrolle in der Nacht zu Mittwoch stellten die Beamten fest, dass er Amphetamin genommen hatte und keinen Führerschein besitzt, wie die Polizei berichtete. Nach einer Blutentnahme wurde dem 45-Jährigen die Weiterfahrt in der Nähe von Schweinfurt untersagt.

08. Februar 2023 - 15:10 Uhr | dpa

Schweinfurt Überraschenderweise sei der Mann dann rund vier Stunden später erneut auf der A7 angetroffen worden. Es wurde den Angaben zufolge eine weitere Blutentnahme angeordnet. Der Mann müsse nun außerdem mit einem Strafverfahren rechnen.