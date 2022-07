Autofahrer überrollt auf Wiese schlafenden Betrunkenen

Rückholz

Ein Autofahrer im Allgäu hat einen Betrunkenen überrollt und dabei schwer verletzt. Der 40-Jährige wollte am Samstag in Rückholz im Landkreis Ostallgäu mit seinem Wagen ausparken und hat dabei den betrunkenen 21-Jährigen übersehen, der sich wohl zum Schlafen auf die Wiese vor dem Auto gelegt hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der genaue Unfallhergang war jedoch noch unklar. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Da der Fahrer leicht alkoholisiert war, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Deren Ergebnisse standen noch aus.