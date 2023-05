Autofahrer überholt rechts: 72-Jähriger schwer verletzt

Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in Oberbayern schwer verletzt worden. Der Senior soll zuvor mit seinem Wagen bei Kipfenberg (Landkreis Eichstätt) ein anderes Auto rechts überholt haben, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Als der Mann mit seinem Auto wieder einscherte, prallte der Wagen demnach gegen ein anderes Auto. In der Folge kam das Auto des Mannes von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

12. Mai 2023 - 09:12 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Kipfenberg Der nicht angeschnallte Senior wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend aus seinem Auto geschleudert. Ein Hubschrauber brachte ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Bereits zuvor soll der Mann durch eine aggressive Fahrweise aufgefallen sein und andere Autofahrer rechts überholt und gefährdet haben. Andere Fahrer wurden nicht verletzt.