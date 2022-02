Autofahrer trotz zweier umstürzender Bäume unverletzt

Gleich doppeltes Glück im Sturm hatte ein Autofahrer in Schwaben. Der 51-Jährige war in einem Waldstück bei Burgau im Landkreis Günzburg unterwegs, als am Montag direkt vor ihm ein Baum auf die Fahrbahn stürzte, wie die Polizei mitteilte. Mit einer Vollbremsung konnte der Mann demnach gerade noch rechtzeitig stoppen, sein Wagen berührte den Baum nur leicht.

21. Februar 2022 - 13:22 Uhr | dpa

Burgau Gleichzeitig sei noch ein zweiter Baum umgefallen und auf das Dach des Autos gekracht. Der Mann sei dennoch unverletzt geblieben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 10.000 Euro.