Autofahrer stirbt nach Unfall auf B20 in Niederbayern

Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern ums Leben gekommen. Der Mann sei am Dienstag auf der Bundesstraße 20 bei Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) mit seinem Wagen aus bislang unklaren Gründen gegen die Leitplanke geprallt, teile eine Sprecherin der Polizei mit.

02. Mai 2023 - 18:03 Uhr | dpa

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Landau an der Isar Ersthelfer holten den Mann bewusstlos aus seinem Auto. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Andere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt.