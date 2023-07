Autofahrer schläft und fährt durch Vorgärten und Garagenwand

Ein Autofahrer ist in Unterfranken während der Fahrt eingeschlafen und durch zwei Vorgärten sowie durch eine Garagenwand gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Fahrt des 18-Jährigen in Randersacker (Landkreis Würzburg) am Samstagmorgen erst gestoppt, als er mit seinem Wagen die Wand einer Garage durchbrochen hatte. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ.

03. Juli 2023 - 13:56 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Randersacker Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 60.000 Euro. Die Beamten ermittelten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.