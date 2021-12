Autofahrer rast mit Tempo 180 Streifenwagen hinterher

Mit 180 Stundenkilometern hat ein 43-Jähriger bei einer Probefahrt in Oberbayern einen Streifenwagen verfolgt. Die Beamten aus München waren auf der Autobahn 8 mit Blaulicht unterwegs, als sie den Geländewagen bemerkten, der ihnen penetrant folgte - auch im Bereich von Geschwindigkeitsbeschränkungen und in der Rettungsgasse. Wie die Polizei am Freitag berichtete, riefen die Beamten Verstärkung. Weitere Streifenwagen begannen am Donnerstagmittag mit der Verfolgung.

17. Dezember 2021 - 16:45 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Raubling Bei Raubling im Landkreis Rosenheim konnte der Wagen gestoppt werden. Da die Polizisten davon ausgegangen seien, dass das Verhalten des Fahrers nicht ganz üblich sei, sei ein Drogentest gemacht worden, der prompt angeschlagen habe. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt wegen mehrerer Delikte. Die Polizei erklärte, der Fall sei eine "Erweiterung des Kuriositätenkabinetts". Der Geländewagen wurde von dem Autohaus abgeholt