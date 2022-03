Autofahrer rammt Hauswand: Einsturzgefahr

Ein vermutlich am Steuer kurz eingenickter Mann ist in Oberbayern mit seinem Auto in ein Wohnhaus gefahren - dieses ist nun einsturzgefährdet. Der 36-Jährige sei am Dienstagmorgen in Kirchweidach (Landkreis Altötting) von der Straße abgekommen, habe die Außenmauer des Hauses durchbrochen und teils zum Einsturz gebracht, teilte die Polizei mit. Hinter der Mauer befand sich der Technikraum des Hauses. Daher sei durch den Unfall eine Fernwärmeleitung beschädigt worden. Die Gemeinde musste den Angaben zufolge ihre Geothermie-Hauptleitung abschalten, um zu verhindern, dass noch mehr Wasser austrat.

15. März 2022 - 16:04 Uhr | dpa

Kirchweidach Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Erkenntnissen der Polizei war er vor dem Unfall in einen Sekundenschlaf gefallen. Den Sachschaden am Auto schätzen die Ermittler auf 100.000 Euro, den am Haus auf mindestens 150.000 bis 200.000 Euro.