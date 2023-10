Autofahrer nach Auffahrunfall auf A3 schwer verletzt

Barbing

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 45-jährige Fahrer am Mittwoch in Barbing (Landkreis Regensburg) mit seinem Wagen auf einen Lastwagen auf und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann anschließend ins Krankenhaus. Laut einem Polizeisprecher schwebte der 45-Jährige am Mittwoch offenbar nicht mehr in Lebensgefahr. Die Autobahn war am Vormittag zwischenzeitlich komplett gesperrt.