Autofahrer mit gefälschtem Führerschein und Waffe erwischt

Unter Drogeneinfluss, mit gefälschtem Führerschein und mit einer Waffe im Handschuhfach ist ein Autofahrer auf der A3 erwischt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Kontrolle am Parkplatz Hammerbach (Landkreis Passau) in der Nacht auf Sonntag stellte sich heraus, dass der 35-Jährige schon in der Vergangenheit mehrmals durch unerlaubtes Fahren aufgefallen war.

14. Februar 2022 - 08:54 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Passau Bei der gefunden Waffe handelte es sich um eine Luftdruckpistole samt Reservemagazin - die dazu passenden Kugeln und drei Pressluftflaschen wurden ebenfalls im Handschuhfach gefunden. Den Mann erwarten nun zahlreiche Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.