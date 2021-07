Autofahrer kommt nach Zusammenprall mit Lastwagen ums Leben

Ein Mann ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Feuchtwangen ums Leben gekommen. Der Fahrer sei in der Nähe des Feuchtwanger Wertstoffhofes aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Auto ins Schleudern gekommen und frontal auf einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt. Der Mann sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Sein Beifahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos habe leichte Verletzungen erlitten.

23. Juli 2021 - 19:20 Uhr | dpa

Feuchtwangen