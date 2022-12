Autofahrer kommt mit Auto in Gegenverkehr und stirbt

Gundelfingen

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 16 im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der 32-Jährige war nach Polizeiangaben in der Nacht zu Mittwoch bei Gundelfingen auf die Gegenspur gekommen, anschließend prallte er und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Das Auto des Mannes schleuderte danach gegen einen Baum. An beiden Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge Totalschaden. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen.