Autofahrer fährt mindestens 100 Mal ohne Fahrerlaubnis

Mindestens 100 Mal ist ein Autofahrer in Niederbayern ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn Richtung Österreich nahe Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) am Dienstag stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige wegen einer Fahrerlaubnissperre derzeit gar nicht fahren dürfte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten brachten den Mann daraufhin zur Dienststelle. Dort stellte sich heraus, dass der Mann wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 100 Fällen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

29. September 2021 - 16:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ruhstorf an der Rott © dpa-infocom, dpa:210929-99-415384/2