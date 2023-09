Autofahrer fährt betrunken durch Baustelle: Ein Verletzter

Litzendorf

Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Wagen in Oberfranken auf eine Baustelle gefahren und hat dabei einen Mann leicht verletzt. Der 57-Jährige habe versucht, mehrmals den Baustellenbereich einer gesperrten Straße in Litzendorf (Landkreis Bamberg) zu durchfahren und die frisch geteerte Fahrbahn befahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer sei dann mit einem Straßenarbeiter kollidiert und davongefahren. Eine Polizei-Streife konnte den 57-Jährigen stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille. Demnach endete seine Fahrt und die Polizei begleitete den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus.