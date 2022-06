Ein Mann hat auf der Autobahn 3 in der Nähe von Passau beim Fahren seines Wagens einen Schlaganfall erlitten.

Passau

Der 52-Jährige hatte den Anfall am Freitag - während er am Steuer saß. Er war daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke mit seinem Wagen touchiert, wie die Verkehrspolizei am Samstag mitteilte.

Seine 45-jährige Beifahrerin konnte jedoch das Steuer übernehmen, das Auto auf dem Standstreifen zum Halten bringen und den Notarzt rufen.