Autofahrer erfasst Schafherde: Zwei Tiere sterben

Ein Autofahrer ist in Frankenwinheim (Landkreis Schweinfurt) in eine Herde entlaufener Schafe gefahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erfasste der 24-jährige Autofahrer zwei Schafe, als die Tiere die Fahrbahn kreuzten. Die beiden Tiere wurden bei dem Unfall am Freitagabend tödlich verletzt. Der Schäfer fing seine restlichen Schafe später wieder ein.

14. März 2021 - 11:31 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" ist auf dem Dach eines Polizeiwagens zu sehen. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Frankenwinheim © dpa-infocom, dpa:210314-99-815196/2