Autofahrer bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Forchheim

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Forchheim schwer verletzt worden. Der 26-Jährige versuchte am Sonntagabend, eine Traktorkolonne zu überholen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Einscheren fuhr er einem vorausfahrenden Traktor mit seinem Wagen ungebremst auf. Der Autofahrer wurde schwer und der Traktorfahrer leicht verletzt. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Zudem wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen, da Hinweise auf eine Alkoholisierung vorlagen.