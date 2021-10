Autofahrer (83) stirbt bei Zusammenstoß mit Zugspitzbahn

Beim Zusammenprall mit einem Triebwagen der Zugspitzbahn ist am Sonntag in Grainau ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Grainau - Ein 83-jähriger Grainauer war am Nachmittag mit seinem Fiat über den unbeschrankten Bahnübergang an der Straße "Waldwinkl" in Grainau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen) gefahren.

Wie die Polizei meldet, wurde er vom einem Triebwagen der Bayerischen Zugspitzbahn erfasst, der in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs war. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 14.30 Uhr.

Autofahrer stirbt am Unfallort

Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei weiter mit. Die über 100 Fahrgäste des Zugs blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Schaffner habe einen Schock erlitten.

Der Bahnverkehr zwischen Grainau und Garmisch wurde zunächst stillgelegt. Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht bekannt.