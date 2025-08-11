AZ-Plus

Autobahn wegen unerlaubter Technoparty kurzzeitig gesperrt

In einem Waldstück nahe einer Münchner Autobahn entdecken Polizeibeamte eine unerlaubte Technofeier. Um die Partygäste zu schützen, ergreifen sie eine ungewöhnliche Maßnahme.
Die Polizei sperrte die Autobahn für rund zwanzig Minuten. (Symbolbild)
München

Wegen einer unerlaubten Technoparty in einem Münchner Waldstück hat die Polizei eine nahegelegene Autobahn gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte in der Nacht auf Sonntag zunächst zum Autobahndreieck München-Feldmoching gerufen worden, da sich dort eine Person auf dem Seitenstreifen aufhalten sollte.

Vor Ort fanden sie zwar niemanden auf der Fahrbahn, hörten jedoch laute Technomusik aus einem nahe gelegenen Waldstück. Dort entdeckten sie laut einem Polizeisprecher eine nicht angemeldete Party mit rund 100 Gästen.

Um die Feier sicher aufzulösen und zu verhindern, dass flüchtende Partygäste auf die Fahrbahn laufen, sperrten die Beamten die Autobahn für etwa zwanzig Minuten, sagte der Sprecher. Einige Besucher verließen die Party daraufhin über die gesicherte Fahrbahn. Gegen den 26-jährigen Veranstalter wird den Angaben zufolge ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

