Autobahn 8 nach Unfall in Richtung Stuttgart gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart am Donnerstagmorgen komplett gesperrt worden. Es seien zwei Lastwagen in den Unfall bei Augsburg verwickelt, teilte die Polizei mit. Einer der Fahrer sei dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

29. April 2021 - 08:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Die Leuchtschrift "Unfall" ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. © Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Augsburg © dpa-infocom, dpa:210429-99-397287/2