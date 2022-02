Auto versinkt im Wasser: Frau lebensgefährlich verletzt

Eine Frau ist in Unterfranken mit ihrem Auto im Wasser versunken und lebensgefährlich verletzt worden. Auf der Bundesstraße 286 bei Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) sei die 36-Jährige mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in ein Regenrückhaltebecken gestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor habe sich das Auto am Montag mehrfach überschlagen und den Zaun um das Becken durchbrochen.

08. Februar 2022 - 17:39 Uhr | dpa

Ein Absperrband der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Oerlenbach Der 26 Jahre alte Mitfahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Die Fahrerin dagegen befand sich den Angaben zufolge minutenlang unter Wasser und verlor das Bewusstsein. Schließlich zogen Feuerwehrleute den vollständig versunkenen Wagen mit einer Seilwinde aus dem Becken. Rettungskräfte reanimierten die 36-Jährige und brachten sie und ihren Mitfahrer ins Krankenhaus. Der 26-Jährige verletzte sich nach Angaben der Polizei nur leicht, die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.