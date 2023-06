Auto und Lastwagen stoßen zusammen: Fahrerin schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Niederbayern ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 58-Jährige war nahe Dietersburg (Landkreis Rottal-Inn) aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie sei am Montag mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen und habe sich überschlagen. Danach sei ihr Auto noch gegen einen Wagen hinter dem Laster geprallt und schließlich zum Stillstand gekommen.

20. Juni 2023 - 10:01 Uhr | dpa

Dietersburg Die 58 Jahre alte Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Krankenhaus. Der 46-jährige Lasterfahrer sowie das Ehepaar aus dem zweiten Wagen blieben den Polizeiangaben zufolge unverletzt. Die genaue Unfallursache müsse noch ermittelt werden.