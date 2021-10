Ein Mann hat sich im Landkreis Miltenberg mit seinem Auto überschlagen und ist dabei ums Leben gekommen.

Miltenberg - Nach Angaben der Polizei fuhr der 61-Jährige am Dienstag in Richtung Großheubach, als er in einer Linkskurve mit seinem Auto von der Straße abkam. Der Wagen überschlug sich und blieb anschließend auf einem Feld liegen.

Der Mann verstarb noch vor Ort an seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Unfallursache war noch unklar.