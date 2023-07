Auto stürzt 70 Meter in die Tiefe: Fahrer tot

Ein Auto ist im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels am Mittwochvormittag über 70 Meter einen steilen Abhang hinabgestürzt - der 51 Jahre alte Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die 21 Jahre alte Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Weismain

Der Autofahrer verlor demnach in Weismain aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach die Leitplanke am Rand einer Serpentinenstraße und kam schließlich an einem Bachlauf zum Liegen.