Auto stößt mit Güterzug zusammen: Rotlicht ignoriert

Ein 85 Jahre alter Autofahrer hat an einem Bahnübergang im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen ein rotes Blinklicht ignoriert und ist mit einem Güterzug zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand hoher Schaden. Der Mann habe mit seinem Wagen in Manching die Gleise überqueren wollen, obwohl das Andreaskreuz rot blinkte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

28. Juni 2023 - 14:17 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Manching Er übersah demnach den heranfahrenden Güterzug, der ihn mit voller Wucht erfasste. Der Rentner konnte unverletzt aus seinem demolierten Auto steigen. Auch der Lokführer blieb bei dem Unfall am Dienstagmittag unversehrt. Die Lok und einige Waggons wurden laut Polizei stark beschädigt. Am Auto des Rentners entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Der 85-Jährige müsse sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten, hieß es.