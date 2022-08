Auto stößt auf A3 mit Lkw zusammen: Drei Verletzte

Weibersbrunn

Ein Auto ist auf der Autobahn 3 in Unterfranken mit einem Lastwagen zusammengestoßen - drei Menschen sind dabei zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, krachte der 83 Jahre alte Autofahrer am Samstag bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) mit seinem Wagen aus bislang unklaren Gründen in das Heck des Lasters. Dabei wurden der 81-Jährige und seine 82 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Eine weitere 51 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.