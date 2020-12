Auto schleudert in Baumgruppe: Fahrer stirbt

Lutzingen

Ein 73-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen in eine Baumgruppe geschleudert und gestorben. Der Mann war am Donnerstagabend zwischen Diemantstein und Unterliezheim (Landkreis Dillingen) unterwegs, als der Wagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Das Auto rutschte in einen Graben und krachte anschließend in die Baumgruppe. Der Mann starb noch am Unfallort.